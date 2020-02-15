2020-02-15T12:10:03+03:00
Происшествия

Хабаровчанка после застолья едва не лишилась телевизора

Женщина проводила гостей и легла спать, забыв запереть входную дверь
Ксения ТУРТЫГИНА
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Телевизор оказался первой попавшейся на глаза вору ценной вещьюТелевизор оказался первой попавшейся на глаза вору ценной вещьюФото: Олег ЗОЛОТО
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, в Хабаровске раскрыта квартирная кража. Жительница дома по улице Известковой обратилась в полицию с заявлением о краже – из дома пропал телевизор, стоимостью, по оценке женщины, 21 тысяча рублей.

Выяснилось, что накануне у хозяйки были гости. Встреча не обошлась без спиртного. Проводив гостей по домам, женщина пошла спать. А входную дверь запереть забыла. Чем и воспользовался участник другого застолья, проходившего в квартире этажом выше, двадцатилетний хабаровчанин. Спускаясь, он заметил приоткрытую дверь. Зашел, огляделся, увидел телевизор и вынес его с собой. Позже продал украденное знакомому.

Имущество уже возвращено законной владелице. Задержанный отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок, который грозит молодому человеку, - шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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