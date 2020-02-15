2020-02-15T10:44:59+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжается мониторинг розничных цен на продукты питания

Стоимость продовольственных товаров взяли под контроль из-за китайского коронавируса
Ксения ТУРТЫГИНА
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После открытия границы и возобновления поставок цены упали, но не до прежнего уровня.После открытия границы и возобновления поставок цены упали, но не до прежнего уровня.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Закрытие границы с Китаем из-за эпидемии коронавируса осложнило жизнь дальневосточникам: из этой страны идет большой поток товаров народного потребления. Опасаясь возникновения дефицита свежих овощей и фруктов и, как следствие, роста цен и социальной напряженности российские власти взяли под контроль розничные цены. Случаи необоснованно завышенных цен в федеральном центре назвали «экономическим мародерством».

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, продолжается еженедельный мониторинг на несколько видов продуктов, список ниже. О фактах резкого повышения цен на любой из этих товаров можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4212) 32-55-25 или по электронной почте to27@fas.gov.ru. Чтобы ведомство могло качественно и быстро провести проверку и наказать виновных, если факты подтвердятся, нужно дать максимально полную информацию о продавце – ИНН, наименование, адрес юридический и адрес фактического нахождения торговой точки. Все это есть в «Уголке потребителя», а также на товарном чеке.

Список продуктов, цены на которые взяты под особый контроль:

1. Мясо домашней птицы (куры и утки домашние): тушки замороженные, части тушек, мясо обваленное;

2. Рыба замороженная неразделанная;

3. Овощи быстрозамороженные, овощные смеси не подвергнутые тепловой обработке, целые и резанные;

4. Капуста белокочанная свежая;

5. Лук репчатый свежий;

6. Морковь столовая свежая;

7. Капуста пекинская свежая;

8. Чеснок свежий;

9. Перец сладкий свежий;

10. Кабачки свежие;

11. Томаты свежие;

12. Огурцы свежие;

13. Картофель свежий;

14. Яблоки свежие;

15. Груши свежие;

16. Лимоны свежие;

17. Апельсины свежие;

18. Мандарины свежие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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