В Хабаровском крае продолжается мониторинг розничных цен на продукты питания
Закрытие границы с Китаем из-за эпидемии коронавируса осложнило жизнь дальневосточникам: из этой страны идет большой поток товаров народного потребления. Опасаясь возникновения дефицита свежих овощей и фруктов и, как следствие, роста цен и социальной напряженности российские власти взяли под контроль розничные цены. Случаи необоснованно завышенных цен в федеральном центре назвали «экономическим мародерством».
Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, продолжается еженедельный мониторинг на несколько видов продуктов, список ниже. О фактах резкого повышения цен на любой из этих товаров можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4212) 32-55-25 или по электронной почте to27@fas.gov.ru. Чтобы ведомство могло качественно и быстро провести проверку и наказать виновных, если факты подтвердятся, нужно дать максимально полную информацию о продавце – ИНН, наименование, адрес юридический и адрес фактического нахождения торговой точки. Все это есть в «Уголке потребителя», а также на товарном чеке.
Список продуктов, цены на которые взяты под особый контроль:
1. Мясо домашней птицы (куры и утки домашние): тушки замороженные, части тушек, мясо обваленное;
2. Рыба замороженная неразделанная;
3. Овощи быстрозамороженные, овощные смеси не подвергнутые тепловой обработке, целые и резанные;
4. Капуста белокочанная свежая;
5. Лук репчатый свежий;
6. Морковь столовая свежая;
7. Капуста пекинская свежая;
8. Чеснок свежий;
9. Перец сладкий свежий;
10. Кабачки свежие;
11. Томаты свежие;
12. Огурцы свежие;
13. Картофель свежий;
14. Яблоки свежие;
15. Груши свежие;
16. Лимоны свежие;
17. Апельсины свежие;
18. Мандарины свежие.
ИСТОЧНИК KP.RU