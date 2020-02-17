2020-02-17T08:52:51+03:00
Происшествия

В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании

Всего в краевой столице эвакуировали пять с половиной тысяч детей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минированииВ Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минированииФото: Ольга КИВА
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Хабаровск и Комсомольск -на- Амуре оказались в зоне пристального внимания лжеминеров. Сегодня, 17 февраля, в краевой столице дошкольники и воспитатели спешно покинули 29 детских садов. Эвакуировались пять с половиной тысяч человек.

- На данный момент 13 садов в Хабаровске проверили. Сообщения об опасности в этом случае не подтвердились. Сейчас учреждения работают в штатном режиме, - прокомментировала Елена Петрушина, главный специалист отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.

Напомним, что в Комсомольске -на- Амуре эвакуировали 15 тысяч дошкольников. Сообщения от неизвестных поступили во все 53 дошкольных учреждения. Персонал детских садов оповестил правоохранительные органы и родителей и проводит эвакуацию детей в близлежащие образовательные и социальные учреждения. Также поступило сообщение о минировании корреспондентского пункта ГТРК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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