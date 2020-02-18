2020-02-18T06:02:26+03:00
Общество

В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету

Устранить нарушение обязали городскую администрацию
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запретуВ Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запретуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки. К такому выводу пришли проверяющие. Чтобы решить эту проблему, сотрудники природоохранной прокуратуры пожаловались в суд и добились справедливого решения проблемы.

- Во время проверки установили, что в Хабаровске предприятие «Водоканал» сбрасывает городские сточные воды через пять выпусков. При этом только два выпуска из пяти оборудованы требующими ремонта очистными сооружениями, которые сточные воды до нормативного состояния не очищают. Стоки из остальных трех выпусков сбрасываются в Амур и впадающие реки без очистки, - рассказали в Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, согласно действующему законодательству сбрасывать неочищенные сточные воды запрещено. По решению суда исправлять это нарушение будет администрация города, которую обязали организовать надлежащее водоотведение. Напомним, по закону эту часть работы должны выполнять в органах местного самоуправления.

Решение суда не вступило в законную силу. Его фактическое исполнение на контроле у прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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