2020-02-18T05:59:49+03:00
Общество

В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников

Для ребят готовят площадки в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания и девяти лагерях труда
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьниковВ Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьниковФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре на время летних каникул организуют отдых 29 тысячам школьников и подростков. Речь идет о разных формах отдыха и занятости, в том числе о шести оздоровительных загородных лагерях, 62 лагерях с дневным пребыванием и девяти лагерях труда.

- Стоимость путевки в загородные лагеря в этом году увеличится, но ненамного, в среднем на одну тысячу 700 рублей. Путевки в лагерь в Шарголе, наоборот, подешевели. Напомним также, что размер краевой компенсации стоимости путевки в загородные лагеря составит 11 тысяч 601 рубль, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в 2020 году продолжат практику по предоставлению бесплатных путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги на эти цели выделят в Центре социальной поддержки населения. Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря полагаются 360 школьникам, а в лагеря с дневным пребыванием - двум тысячам 189 детям.

Отдельное внимание уделят организации отдыха в профильные смены. Они пройдут в Городском доме творчества детей и молодежи, молодежных центрах «Юность» и «Дземги», детском технопарке «Кванториум», краевом Доме молодежи. В загородном лагере «Амурчонок» будет работать патриотическая смена «Форпост». Кроме того, с 4 по 27 июля пройдет 63-й дальний шлюпочный поход «Парус Отечества». Участники - курсанты военно-патриотических клубов, преодолеют маршрут Комсомольск-на-Амуре - поселок Ленинское - село Владимировка - село Малмыж - Комсомольск-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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