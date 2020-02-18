2020-02-18T06:58:33+03:00
Общество

В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia

Оценивать работу участников будут эксперты из Красноярска, Новокузнецка, Южно-Сахалинска и Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills RussiaВ ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills RussiaФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии стартовал третий региональный чемпионат WorldSkills Russia. Его проводят при поддержке регионального правительства. Торжественное открытие состязаний прошло вчера, 17 февраля, в Биробиджанском колледже культуры и искусств.

- Среди участников 22 человека. Конкурсанты будут показывать свое мастерство в таких компетенциях, как «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство» и «Преподавание музыки в школе». Вне конкурса свои умения покажут студенты из Хабаровска и Южно- Сахалинска, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Чемпионат закончится 20 февраля, тогда же и подведут итоги. Оценивать работу участников будут мастера производственного обучения, преподаватели, сотрудники предприятий ЕАО. Кроме того, в этом процессе задействуют экспертов из Красноярска, Новокузнецка, Южно-Сахалинска и Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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