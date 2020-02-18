18 Февр. 2020 2020-02-18T06:57:48+03:00

В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 17 февраля, на улице Карла Маркса столкнулись пять машин. События на дороге разворачивались, как в плохом кино. Сначала машина Toyota Corolla Ceres врезалась во впереди движущийся автомобиль. Потом на пути неуправляемой иномарки появилась машина Toyota Toyoace. Последняя выехала на встречку и врезалась в авто Honda CR-V, которое отбросило на машину Nissan Expert.

- В результате пострадали водитель и три пассажира машины Honda CR-V, из которых двое - это несовершеннолетние. Двух человек доставили в больницу с переломами ребер. Растяжением голеностопа отделался автолюбитель из Toyota Toyoace, - рассказал информированный источник.

Известно, что водитель Toyota Corolla Ceres получил права в 2019 году. На момент аварии он был трезв. Остальные участники ДТП также были трезвы, у всех при себе имелись документы, подтверждающие приличный опыт вождения. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU