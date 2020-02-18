2020-02-18T06:57:48+03:00
Происшествия

В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек

Происшествие случилось утром 17 февраля на улице Карла Маркса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человекВ массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человекФото: УГИБДД по г.Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки, 17 февраля, на улице Карла Маркса столкнулись пять машин. События на дороге разворачивались, как в плохом кино. Сначала машина Toyota Corolla Ceres врезалась во впереди движущийся автомобиль. Потом на пути неуправляемой иномарки появилась машина Toyota Toyoace. Последняя выехала на встречку и врезалась в авто Honda CR-V, которое отбросило на машину Nissan Expert.

- В результате пострадали водитель и три пассажира машины Honda CR-V, из которых двое - это несовершеннолетние. Двух человек доставили в больницу с переломами ребер. Растяжением голеностопа отделался автолюбитель из Toyota Toyoace, - рассказал информированный источник.

Известно, что водитель Toyota Corolla Ceres получил права в 2019 году. На момент аварии он был трезв. Остальные участники ДТП также были трезвы, у всех при себе имелись документы, подтверждающие приличный опыт вождения. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После наводнения в заповеднике Хабаровского края появились выдры-мигранты
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек
В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников
В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету
Жители Хабаровского края смогут застраховаться от пожаров и паводков в почтовых отделениях
Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной
В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни
В Хабаровском крае водитель с камерой почти догнал волка на трассе
Лжеработница банка с помощью приложения обнулила счет хабаровчанки
В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверя
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в Забайкалье
Прогноз погоды в Хабаровске сегодня, 18 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока
Стационар детской областной больницы в Биробиджане откроют 3 марта
Дорожники реконструируют и соединят с «Обходом Хабаровск» важные трассы
В рамках ремонтной программы 2020 года Хабаровская генерация направила на повышение эффективности работы насосной станции более миллиона рублей
В Хабаровске возбудили уголовное дело после столкновения машины ДПС и иномарки с детьми
Новый трансформатор на ХТЭЦ-1 установила Хабаровская генерация АО «ДГК»
На севере Хабаровского края сократилось количество заболевших ОРВИ
В администрации Хабаровска назначили нового заместителя мэра по соцвопросам
В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции
В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты
Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус
Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады
В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными
В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах
В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании