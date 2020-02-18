В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:07:24+03:00

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В Биробиджане ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал мэр областной столицы Александр Головатый. Документ приняли в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это необходимая мера, к которой прибегли, чтобы не дать вирусу пробраться на территорию города и распространиться здесь. Жителей областной столицы убедительно просят соблюдать меры предосторожности. Если у вас появятся симптомы заболевания, которые схожи с признаками ОРВИ или гриппа, пожалуйста, обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

В целях безопасности, пожалуйста, уточняйте эпидемиологическую обстановку в стране, в которую планируете поехать. Не посещаете заграничные рынки, где продаются животные, морепродукты, зоопарки, старайтесь избегать культурно-массовых мероприятий с привлечением животных. Используйте маски, меняйте их, как только она становится сырой, пейте только бутилированную воду, употребляйте только термически обработанную пищу, откажитесь от уличной еды. Чаще мойте руки. Также местных жителей убедительно просят по возможности отказаться от поездок в регионы, где регистрируется заболеваемость новым коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU