2020-02-18T07:07:24+03:00
Общество

В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Распоряжение об этом подписал Александр Головатый
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовностиВ Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовностиФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал мэр областной столицы Александр Головатый. Документ приняли в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это необходимая мера, к которой прибегли, чтобы не дать вирусу пробраться на территорию города и распространиться здесь. Жителей областной столицы убедительно просят соблюдать меры предосторожности. Если у вас появятся симптомы заболевания, которые схожи с признаками ОРВИ или гриппа, пожалуйста, обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

В целях безопасности, пожалуйста, уточняйте эпидемиологическую обстановку в стране, в которую планируете поехать. Не посещаете заграничные рынки, где продаются животные, морепродукты, зоопарки, старайтесь избегать культурно-массовых мероприятий с привлечением животных. Используйте маски, меняйте их, как только она становится сырой, пейте только бутилированную воду, употребляйте только термически обработанную пищу, откажитесь от уличной еды. Чаще мойте руки. Также местных жителей убедительно просят по возможности отказаться от поездок в регионы, где регистрируется заболеваемость новым коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После наводнения в заповеднике Хабаровского края появились выдры-мигранты
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек
В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников
В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету
Жители Хабаровского края смогут застраховаться от пожаров и паводков в почтовых отделениях
Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной
В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни
В Хабаровском крае водитель с камерой почти догнал волка на трассе
Лжеработница банка с помощью приложения обнулила счет хабаровчанки
В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверя
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в Забайкалье
Прогноз погоды в Хабаровске сегодня, 18 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока
Стационар детской областной больницы в Биробиджане откроют 3 марта
Дорожники реконструируют и соединят с «Обходом Хабаровск» важные трассы
В рамках ремонтной программы 2020 года Хабаровская генерация направила на повышение эффективности работы насосной станции более миллиона рублей
В Хабаровске возбудили уголовное дело после столкновения машины ДПС и иномарки с детьми
Новый трансформатор на ХТЭЦ-1 установила Хабаровская генерация АО «ДГК»
На севере Хабаровского края сократилось количество заболевших ОРВИ
В администрации Хабаровска назначили нового заместителя мэра по соцвопросам
В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции
В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты
Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус
Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады
В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными
В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах
В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании