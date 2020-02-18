После наводнения в заповеднике Хабаровского края появились выдры-мигранты

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:16:30+03:00

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Хабаровский край в 2019 году пережил одно из масштабных наводнений. От большой воды пострадали не только люди, но и животные. Так, в заповеднике «Болоньский» разрушенными оказались кордоны Килтасин, Кирпу и Вахтар. Также флоре и фауне международного значения водно-болотным угодьям заповедника был нанесен гигантский ущерб. Из-за разлива Уссури и поймы реки Чирки затоплены все места кладок дальневосточной черепахи в районе реки Малмыж. Это значит, что рептилии остались без потомства.

- Какой бы удручающей картина после наводнения не была, но можно увидеть и плюсы в этой ситуации. Например, после большой воды в заповедные территории потянулись выдры-мигранты. Судя по следам, их много, и надо сказать, такую концентрацию зафиксировали впервые. Это значит, что экосистемы благополучны, охрана территории дает результаты. Возможно, кормов после наводнения 2019 года стало больше, - прокомментировали в заповеднике «Болоньский».

Отметим также, что численность выдр за последние 10 лет выросла не только в заповеднике, но и на других территориях, в том числе не охраняемых. Пока это связывают со снижением охотничьего промысла на этот вид, отсутствием спроса на шкуры. К слову, мигрантами этих животных назвали, потому что они перекочевали, скорее всего, со смежных территорий. Путем естественного размножения такое количество животных могло получиться за несколько лет, однако прирост особей отмечают за последние полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU