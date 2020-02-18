18 Февр. 2020 2020-02-18T12:26:16+03:00

Горожанину не поверили, что он нашел сумку, и осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Бикина оказался фигурантом уголовного дела из-за найденной сумки. Мужчина уверял полицейских, а потом и суд, что наткнулся на свою находку случайно, заметив ее на детской площадке. Однако действия мужчины в итоге расценили как банальную кражу.

- О хищении свидетельствовал тот факт, что мужчина никаких действий по возвращению телефона, найденного в сумке, не предпринимал. Учитывают и период с момента обнаружения до момента выдачи телефона сотрудникам полиции. Он игнорировал звонки и смс-сообщения с просьбами вернуть телефон, более того - удалил с телефона все контакты потерпевшего, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

При этом в полиции не раз отказывали в возбуждении уголовного дела, а после эти решения отменялись Бикинским городским прокурором. В итоге разбирательства все-таки начались. А после был суд. Мужчину признали виновным в краже. В качестве наказания мировой суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU