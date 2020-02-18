18 Февр. 2020 2020-02-18T12:25:16+03:00

Грузовик с баранами-нелегалами остановили на границе ЕАО и Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Во время проверки водитель не смог предъявить сопроводительные документы на животных

Изменить размер текста: A A

На границе Еврейской автономии и Хабаровского края остановили грузовик с животными. Началась обычная проверка, которую проводят в целях безопасности. От водителя потребовали ветеринарно-сопроводительные документы на животных, которых он перевозил. Но их не было, и поэтому машину вместе с нелегальным грузом задержали.

- Автомобиль Hino Ranger остановили на мосту через Амур 14 февраля 2020 года. Выяснили, что машина прибыла в Хабаровск из Забайкалья. В грузовике находились пять коз, 30 баранов и 16 бычков. Всех их перевозчик должен был доставить в личное подсобное хозяйство, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Согласно правилам сотрудники управления передали партию животных на изолированное карантинное содержание под контроль государственной ветеринарной службы правительства Хабаровского края. Также составили административный протокол по факту незаконной перевозки сельскохозяйственных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU