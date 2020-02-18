2020-02-18T12:24:26+03:00
Происшествия

В Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножом

Теперь он предстанет перед судом, максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до 10 лет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножомВ Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножомФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровске предстанет перед судом мужчина, который оставил неизгладимый шрам на лице приятельницы. По версии следствия, дело было так - сначала жертва и фигурант выпивали, потом поссорились. Во время внезапно вспыхнувшего конфликта мужчина, используя охотничий нож, нанес женщине резаную рану лица.

- Действия мужчины расценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица с применением предметов, используемых в качестве оружия. За свой проступок он может лишиться свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали в пресс -службе краевой прокуратуры.

На сегодняшний день расследование этого инцидента закончилось. Материалы уголовного дела передали в суд на рассмотрение. Дальнейшую участь фигуранта решат служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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