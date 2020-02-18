В Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножом
В Хабаровске предстанет перед судом мужчина, который оставил неизгладимый шрам на лице приятельницы. По версии следствия, дело было так - сначала жертва и фигурант выпивали, потом поссорились. Во время внезапно вспыхнувшего конфликта мужчина, используя охотничий нож, нанес женщине резаную рану лица.
- Действия мужчины расценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица с применением предметов, используемых в качестве оружия. За свой проступок он может лишиться свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали в пресс -службе краевой прокуратуры.
На сегодняшний день расследование этого инцидента закончилось. Материалы уголовного дела передали в суд на рассмотрение. Дальнейшую участь фигуранта решат служители Фемиды.
ИСТОЧНИК KP.RU