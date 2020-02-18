18 Февр. 2020 2020-02-18T12:23:35+03:00

В Хабаровске до эпидпорога по ОРВИ осталось пять с половиной процентов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровске до уровня эпидпорога по ОРВИ осталось пять с половиной процентов. На сегодняшний день специалисты констатируют - число заболевших ОРВИ горожан растет, но об эпидемии говорить пока рано. К слову, в целом по Хабаровскому краю уровень заболеваемости уже пересек «красную черту», превысив эпидпорог на три с половиной процента.

- Согласно статистике, ситуация с простудными заболеваниями в Хабаровске в аналогичном периоде прошлого года была более благополучной. Тогда от эпидпорога краевую столицу отделяло 16,3 процента, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в период с 10 по 16 февраля с жалобами на симптомы острой респираторной инфекции к докторам обратились пять тысяч 767 горожан. Из них одна тысяча 701 человек - взрослые и чуть больше четырех тысяч - дети. При этом у 41 горожанина диагностировали грипп, у 175 человек - внебольничную пневмонию.

В Хабаровске на карантин по ОРВИ закрыли пять школ, 90 классов в 23 общеобразовательных учреждениях, 13 групп в девяти детских садах. Горожан убедительно просят соблюдать меры профилактики, чтобы не подвергать свое здоровье и здоровье своих детей риску.

ИСТОЧНИК KP.RU