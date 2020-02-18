В Хабаровске бараки расселят сверх плана

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:18:09+03:00

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В Хабаровске намереваются расселить бараки сверх плана. Сначала речь шла о том, чтобы выдать новые квартиры жильцам восьми аварийных домов, теперь же речь идет о расселении 11 многоквартирников. В общей сложности новое жилье получат две с половиной сотни горожан. Работу сверх плана выполнят после изменений, внесенных в региональную адресную программу «Жилье и городская среда».

В список расселяемых домов включили постройки №66 на проспекте 60-летия Октября, №11 на улице Дежнева, №№20 и 43 А на Истомина, №32 на улице Карельской, №23 на улице Краснодарской, №15 на улице Молодежной, №7 на улице Серова, №13 на улице Нагорной, №8 на улице Калараша и №8 на улице Радищева, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Квартиры для переселенцев покупают на вторичном рынке. На эти цели выделили около 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU