В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для Китая

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:14:05+03:00

Напомним, в сопредельном государстве помогали региону во время наводнения в 2013 году

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В Хабаровском крае продолжают собирать гуманитарную помощь для Китая. В частности речь идет о поддержке соседей из провинции Хэйлунцзян, Народное правительство которой и бросило клич. Акцию по сбору необходимых вещей проводят при поддержке Хабаровского отделения Красного Креста и правительства края.

- В первую очередь нужны медицинские защитные материалы, в том числе маски хирургические одноразовые, маски медицинские одноразовые, защитные маски №95. Также нужна защитная медицинская одежда, медицинские защитные очки, медицинские перчатки, бахилы одноразовые. Желающие могут сделать пожертвования, которые направят на покупку необходимых предметов, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Все собранные и закупленные материалы передадут китайской стороне. Гуманитарная помощь придется кстати в борьбе с распространением эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Ранее публиковали реквизиты для переводов.

Напомним, что во время наводнения на реке Амур в 2013 году в провинции Хэйлунцзян, в городе Фуюань оказывали безвозмездную помощь Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU