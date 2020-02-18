2020-02-18T12:14:05+03:00
Общество

В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для Китая

Напомним, в сопредельном государстве помогали региону во время наводнения в 2013 году
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для КитаяВ Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для КитаяФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжают собирать гуманитарную помощь для Китая. В частности речь идет о поддержке соседей из провинции Хэйлунцзян, Народное правительство которой и бросило клич. Акцию по сбору необходимых вещей проводят при поддержке Хабаровского отделения Красного Креста и правительства края.

- В первую очередь нужны медицинские защитные материалы, в том числе маски хирургические одноразовые, маски медицинские одноразовые, защитные маски №95. Также нужна защитная медицинская одежда, медицинские защитные очки, медицинские перчатки, бахилы одноразовые. Желающие могут сделать пожертвования, которые направят на покупку необходимых предметов, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Все собранные и закупленные материалы передадут китайской стороне. Гуманитарная помощь придется кстати в борьбе с распространением эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Ранее публиковали реквизиты для переводов.

Напомним, что во время наводнения на реке Амур в 2013 году в провинции Хэйлунцзян, в городе Фуюань оказывали безвозмездную помощь Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске собираются трудоустроить больше тысячи подростков
В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для Китая
В Комсомольске полицейского осудили за торговлю «мертвыми душами»
В Хабаровском крае оформили больше 300 ипотек под два процента
В Хабаровске бараки расселят сверх плана
В Хабаровске до эпидпорога по ОРВИ осталось пять с половиной процентов
В Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножом
Грузовик с баранами-нелегалами остановили на границе ЕАО и Хабаровского края
Горожанину не поверили, что он нашел сумку, и осудили в Хабаровском крае
После наводнения в заповеднике Хабаровского края появились выдры-мигранты
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек
В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников
В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету
Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной
В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни