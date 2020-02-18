2020-02-18T12:13:16+03:00
Происшествия

В Комсомольске полицейского осудили за торговлю «мертвыми душами»

Фигурант за деньги выдавал ритуальному агентству данные о погибших
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске полицейского осудили за торговлю «мертвыми душами»В Комсомольске полицейского осудили за торговлю «мертвыми душами»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили полицейского-участкового за получение взятки. Деньги фигурант получил за то, что передавал информацию о погибших, которую узнавал, работнику ритуального агентства. На сделке с «мертвыми душами» нарушитель заработал пять тысяч рублей.

- Участковый уполномоченный полиции в соответствии с федеральным законодательством о полиции обязан соблюдать права и законные интересы граждан. Он не должен был разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей, касающиеся частной жизни и здоровья граждан. В случае смерти человека согласие на обработку его персональных данных дают наследники, - объяснили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам фигурант на суде вину не признал. Однако доказательства оказались куда весомее, чем его слова. Согласно приговору в качестве наказания мужчине назначили штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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