В Комсомольске собираются трудоустроить больше тысячи подростков

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:36:24+03:00

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Власти Комсомольска-на-Амуре уже планируют летний отдых школьников и подростков. В частности молодежи дадут возможность заработать. На трудоустройство ребят в 2020 году планируют потратить один миллион 847 тысяч рублей. Работой собираются обеспечить одну тысячу 20 человек.

- В Центре занятости города Юности подготовили и разослали на 67 предприятий письма о сотрудничестве. Пока на предложения откликнулись 17 предприятий и учреждений, от некоторых компаний уже поступили конкретные заказы. На сегодняшний день заключили четыре договора с авиационным заводом, Центром образования «Открытие», Амурским судостроительным заводом и детским садом №83 на трудоустройство подростков, - рассказали в городской администрации.

В первую очередь будут трудоустраивать подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также дадут возможность заработать подросткам из малообеспеченных, многодетных и из неполных семей. Обеспечат работой и безнадзорных, беспризорных детей, инвалидов, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подростков, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU