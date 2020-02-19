Погода в Хабаровске сегодня, 19 февраля 2020 года: днем до -6, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -5-7.
В Хабаровске слабый снег, температура ночью от -16 до -18, днем от -6 до -8, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.
В Советской Гавани и Ванино преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -6-8.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -9-11.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -10-12.
В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.
ИСТОЧНИК KP.RU