2020-02-19T04:05:36+03:00
Общество

Погода в Хабаровске сегодня, 19 февраля 2020 года: днем до -6, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -5
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске сегодня, 19 февраля 2020 года: днем до -6, без осадковПогода в Хабаровске сегодня, 19 февраля 2020 года: днем до -6, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -5-7.

В Хабаровске слабый снег, температура ночью от -16 до -18, днем от -6 до -8, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -9-11.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -10-12.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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