Поездка хабаровского чиновника в Москву оказалась растратой казенных денег

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:03:57+03:00

Ущерб от его действий оценили в 110 тысяч рублей

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет теперь уже бывший чиновник, которого обвиняют в растрате. По версии следствия, мужчина путем нехитрых комбинаций умудрился присвоить казенные 110 тысяч рублей. На эти деньги он слетал в Москву и вернулся обратно, замаскировав путешествие под служебную командировку.

- Во время расследования установили, что 45-летний бывший руководитель госучреждения под видом служебной командировки без согласования с вышестоящим руководством потратил вверенные ему деньги. Ущерб организации составил более 110 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также выяснили, что обвиняемый сам изготовил, собственноручно подписал и предоставил на исполнение в бухгалтерию организации документы, чтобы получить командировочные. На эти деньги он купил авиабилеты категории бизнес-класса для полета в Москву и обратно.

Сам фигурант вину признал и даже возместил причиненный ущерб. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU