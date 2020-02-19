В Хабаровске впервые пройдет фестиваль памяти создателя всемирно известного автомата

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске впервые пройдет «Калашников-фест». Мероприятие памяти выдающегося конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата, Героя России, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова состоится 29 февраля в учебном центре ДОСААФ. Адрес: улица Локомотивная, 12 А. Начало в 16:00.

- К участию приглашают всех желающих, начиная с восьмилетнего возраста. Сначала участникам дадут возможность потренироваться, а после проведут первый, отборочный этап. На следующий уровень выйдут те, кто уложится в норматив: 19 секунд разборка и 32 секунды - сборка. В финале сразятся 8 человек с наилучшими результатами, - рассказала Татьяна Васильченко, автор проекта «Калашников-фест», получившего губернаторский грант.

В программе фестиваля: лазертаг, где можно пострелять светозвуковыми патронами из АК-74, выставка современного оружия от страйкбольного клуба, экспозиция элементов снаряжения и вооружения периода Великой Отечественной войны. Также проведут лотерею-викторину о Калашникове. Отличившихся знатоков наградят билетами на премьеру фильма «Калашников». Главный приз победителю турнира - массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М, остальные финалисты получат подарки от группы компаний «Оружейный двор», официального дистрибьютора концерна «Калашников».

ИСТОЧНИК KP.RU