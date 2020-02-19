В Еврейской автономии родители и журналисты сдадут ЕГЭ

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:01:24+03:00

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Еврейская автономия присоединилась к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В рамках этого мероприятия родители, а также представители СМИ смогут сдать экзамены в том же формате, в каком их будут сдавать выпускники. Также проверку знаний пройдет заместитель председателя комитета образования области.

- Такой подход помогает взрослым на личном опыте проверить, как видят и чувствуют школьники этот процесс, начиная от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, - рассказали в комитете образования ЕАО.

Отметим, что в акции также будут участвовать более 50 российских регионов. Ранее сообщалось, что Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 до 2 марта, потому что 1 марта будет выходным днем. Прием заявлений закончится в следующий за ним рабочий день - 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU