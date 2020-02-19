19 Февр. 2020 2020-02-19T03:58:47+03:00

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края

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В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском назначили нового генерального директора. Итоги конкурса по замещению вакантной должности подвели на прошлой неделе, 12 февраля.

- В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и трудовой деятельности, на конкурсной основе выбрали Сергея Павловича Старникова. Сотрудникам зоосада его представили 17 февраля, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Для справки:

Сергей Павлович родился в селе Савинское Ульчского района. У него высшее юридическое образование, большой опыт на руководящей должности.

Напомним, зоосад обустроили на территории одного из бывших детских лагерей имени Лизы Чайкиной. Здесь, в районе 2-го Воронежа, на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом, решили создать зоосад с вольерным содержанием диких животных. В октябре 2002 года зоосад открыл двери для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU