В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском назначили нового генерального директора. Итоги конкурса по замещению вакантной должности подвели на прошлой неделе, 12 февраля.
- В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и трудовой деятельности, на конкурсной основе выбрали Сергея Павловича Старникова. Сотрудникам зоосада его представили 17 февраля, - рассказали в краевом министерстве культуры.
Для справки:
Сергей Павлович родился в селе Савинское Ульчского района. У него высшее юридическое образование, большой опыт на руководящей должности.
Напомним, зоосад обустроили на территории одного из бывших детских лагерей имени Лизы Чайкиной. Здесь, в районе 2-го Воронежа, на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом, решили создать зоосад с вольерным содержанием диких животных. В октябре 2002 года зоосад открыл двери для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU