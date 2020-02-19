19 Февр. 2020 2020-02-19T03:57:19+03:00

В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

В пособии акцент сделали на малоизвестных артефактах древности и современности

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В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока для учеников 5-6 классов. Авторами этого пособия стали Ольга Юрьевна Стрелова, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики обучения ХК ИРО и Марина Ибрагимовна Романова, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории ПИ ТОГУ. Работу выполнили в рамках заказа краевого минобрнауки.

- Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования. При его создании авторы сделали акцент на артефактах древности и современности, связанных с историко-культурными памятниками. Они находятся на территории Хабаровского края, но мало кому известны и труднодоступны, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим также, что при создании пособия авторы учли возрастные познавательные возможности учащихся. Материал отобрали и представили так, чтобы максимально развивать интересы и способности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU