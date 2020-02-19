2020-02-19T03:57:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока

В пособии акцент сделали на малоизвестных артефактах древности и современности
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока для учеников 5-6 классов. Авторами этого пособия стали Ольга Юрьевна Стрелова, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики обучения ХК ИРО и Марина Ибрагимовна Романова, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории ПИ ТОГУ. Работу выполнили в рамках заказа краевого минобрнауки.

- Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования. При его создании авторы сделали акцент на артефактах древности и современности, связанных с историко-культурными памятниками. Они находятся на территории Хабаровского края, но мало кому известны и труднодоступны, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим также, что при создании пособия авторы учли возрастные познавательные возможности учащихся. Материал отобрали и представили так, чтобы максимально развивать интересы и способности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социальных предпринимателей в Хабаровском крае внесут в реестр
Семь машин попали в одну аварию в центре Хабаровска
В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая
Каюры из Хабаровского края отличились на чемпионате России
В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока
В Еврейской автономии родители и журналисты сдадут ЕГЭ
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор
В Хабаровске впервые пройдет фестиваль памяти создателя всемирно известного автомата
Поездка хабаровского чиновника в Москву оказалась растратой казенных денег
Погода в Хабаровске сегодня, 19 февраля 2020 года: днем до -6, без осадков
В Комсомольске собираются трудоустроить больше тысячи подростков
В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для Китая
В Комсомольске полицейского осудили за торговлю «мертвыми душами»
В Хабаровском крае оформили больше 300 ипотек под два процента
В Хабаровске бараки расселят сверх плана
В Хабаровске до эпидпорога по ОРВИ осталось пять с половиной процентов
В Хабаровске приятель изуродовал лицо подруги охотничьим ножом
Грузовик с баранами-нелегалами остановили на границе ЕАО и Хабаровского края
Горожанину не поверили, что он нашел сумку, и осудили в Хабаровском крае
После наводнения в заповеднике Хабаровского края появились выдры-мигранты
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек
В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников
В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету
Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной
В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни