Каюры из Хабаровского края отличились на чемпионате России

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:02:47+03:00

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Два каюра из Хабаровского края участвовали в чемпионате России по ездовому спорту. Состязания прошли в Волгоградской области. Дальневосточники смогли опередить конкурентов и завоевать две серебряные медали.

- Станислав Маев выступал в упряжке с двумя собаками, а Алексей Ситник - с четырьмя. После соревнований в первый день спортсмены входили в число лидеров в своих дисциплинах. Станислав шел вторым, Алексей - третьим, - рассказали в краевом министерстве культуры и спорта.

Сами каюры рассказывают, что готовили полозья дома и немного не угадали с составом смазки. Зато на второй день лыжи ехали просто изумительно. Подготовить нарты ко второму дню им помог товарищ с Сахалина, выступающий в дисциплине лыжи-спринт, одна собака. За это участники из Хабаровского края были ему безмерно благодарны.

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ИСТОЧНИК KP.RU