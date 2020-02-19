2020-02-19T06:01:12+03:00
Происшествия

Семь машин попали в одну аварию в центре Хабаровска

В происшествии пострадал один человек
Александр ШТААЛЬ
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Семь машин попали в одну аварию в центре ХабаровскаСемь машин попали в одну аварию в центре ХабаровскаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В центре Хабаровска в минувшие сутки, 18 февраля, столкнулись шесть машин. Все случилось на улице Калинина. По предварительной информации, началось все с того, что водитель машины Honda Stream неправильно выбрал дистанцию и врезался во впереди движущееся авто Nissan Tiida Latio. Потом первый автомобиль, который бесконтрольно двигался, столкнулся по очереди с машинами Nissan Cube, Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla. Автомобиль Mitsubishi Outlander отбросило на машину Ford Focus, а Toyota Corolla тем временем врезалась в машину Toyota Nadia.

- В массовой дорожной аварии пострадал один человек - водитель машины Ford Focus. У него диагностировали ушиб правого плеча. Лечение мужчина будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник. - Известно, что на момент аварии все водители были трезвы. При этом все они достаточно опытные водители.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, следите за скоростным режимом, выполняйте требования дорожных знаков, разметки и светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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