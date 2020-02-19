2020-02-19T04:55:14+03:00
Общество

В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая

Иностранцы приехали в краевой центр, чтобы затем отправиться работать в Солнечный район
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан КитаяВ Хабаровске отправили на карантин 30 граждан КитаяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Транзитом через Москву 18 февраля в Хабаровск прибыли 30 граждан из сопредельной КНР. Иностранцы затем хотели отправиться в Солнечный район, чтобы продолжить работу на местном предприятии, однако в их планы вмешались инспекторы Роспотребнадзора, которые «закрыли» приезжих на 14-дневный карантин.

- Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней, - рассказали в управлениии Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - По предложению администрации Хабаровского района, для размещения граждан КНР предоставлено административное здание нового спортивного комплекса в поселке Некрасовка.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, опасаться жителям Некрасовки совершенно нечего - при первичном осмотре санитарные врачи у приезжих никаких признаков заболевания не выявили, также специалисты взяли у китайцев пробы, которые отправили в лабораторию. Карантин - это всего лишь предохранительная мера, которой подвергаются все приезжающие из КНР.

К слову, в районе села Воронеж уже действует один карантинный пункт, где сейчас содержатся 22 гражданина Китая. Пробы, которые взяли у этой группы иностранцев, в самое ближайшее время исследуют в лаборатории в Новосибирске, а результаты отправят в Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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