В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая
Транзитом через Москву 18 февраля в Хабаровск прибыли 30 граждан из сопредельной КНР. Иностранцы затем хотели отправиться в Солнечный район, чтобы продолжить работу на местном предприятии, однако в их планы вмешались инспекторы Роспотребнадзора, которые «закрыли» приезжих на 14-дневный карантин.
- Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней, - рассказали в управлениии Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - По предложению администрации Хабаровского района, для размещения граждан КНР предоставлено административное здание нового спортивного комплекса в поселке Некрасовка.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, опасаться жителям Некрасовки совершенно нечего - при первичном осмотре санитарные врачи у приезжих никаких признаков заболевания не выявили, также специалисты взяли у китайцев пробы, которые отправили в лабораторию. Карантин - это всего лишь предохранительная мера, которой подвергаются все приезжающие из КНР.
К слову, в районе села Воронеж уже действует один карантинный пункт, где сейчас содержатся 22 гражданина Китая. Пробы, которые взяли у этой группы иностранцев, в самое ближайшее время исследуют в лаборатории в Новосибирске, а результаты отправят в Хабаровск.
ИСТОЧНИК KP.RU