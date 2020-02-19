Социальных предпринимателей в Хабаровском крае внесут в реестр

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:59:10+03:00

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В Хабаровском крае собираются сформировать реестр социальных предпринимателей. Речь идет о компаниях, оказывающих государственных социальные услуги населению, и субъектах малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих занятость социально уязвимых категорий граждан.

- На сегодняшний день прием документов для признания субъекта МСП социальным предприятием продолжается. При подаче заявления до 1 марта 2020 года присваивать статус социального предприятия будут в упрощенной форме с минимальным количеством документов, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Предприниматели смогут узнать, относятся ли их предприятия к социальным, по итогам теста. Отметим, что этот онлайн-помощник не является анкетой для включения в реестр. Заседание комиссии, на которой примут решение о включении предприятий в реестр социальных, состоится в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU