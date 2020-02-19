2020-02-19T09:20:14+03:00
Звезды

Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»

Жителей и гостей города приглашают 23 февраля на центральную набережную
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведут «Праздник для настоящих мужчин». Спортивно-развлекательное мероприятие состоится 23 февраля на центральной набережной. В этому году его приурочили также к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС России. Начало в 13:00, вход свободный.

- Мероприятие становится масштабным, привлекает больше внимания горожан. В этот раз для организации праздника задействовали не только сотрудников пожарно-спасательных частей города, но и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России, - сообщил Вадим Рощин, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для гостей праздника будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Желающие смогут взять в руки настоящий пожарный ствол, из которого тушили пожары в краевом центре. Смогут гости и разложить рукавную линию и воспользоваться спасательным инструментом. На ледовом катке пройдет чемпионат среди представителей силовых структур города Хабаровска по хоккею на валенках. Посетителей накормят кашей из полевой кухни.

Напомним, к 23 февраля в Хабаровске подготовили программу мероприятий. Родителям также предлагают подборку мест, где дети приятно проведут время во время праздника.

Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин».ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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