19 Февр. 2020 2020-02-19T09:20:14+03:00

Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведут «Праздник для настоящих мужчин». Спортивно-развлекательное мероприятие состоится 23 февраля на центральной набережной. В этому году его приурочили также к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС России. Начало в 13:00, вход свободный.

- Мероприятие становится масштабным, привлекает больше внимания горожан. В этот раз для организации праздника задействовали не только сотрудников пожарно-спасательных частей города, но и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России, - сообщил Вадим Рощин, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для гостей праздника будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Желающие смогут взять в руки настоящий пожарный ствол, из которого тушили пожары в краевом центре. Смогут гости и разложить рукавную линию и воспользоваться спасательным инструментом. На ледовом катке пройдет чемпионат среди представителей силовых структур города Хабаровска по хоккею на валенках. Посетителей накормят кашей из полевой кухни.

Напомним, к 23 февраля в Хабаровске подготовили программу мероприятий. Родителям также предлагают подборку мест, где дети приятно проведут время во время праздника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/761658" frameborder="0"></iframe> Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин».ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU