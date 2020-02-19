2020-02-19T06:56:18+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллеги

За вымогательство мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллегиВ Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллегиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двадцатипятилетний таксист отчаянно нуждался в деньгах, поэтому не придумал ничего лучше, чем появиться на своей предыдущей работе в «зарплатный день» и силой отобрать 15 тысяч рублей у своего только что получившего из кассы деньги коллеги. Потерпевший - житель села Князе-Волконское, впрочем, не растерялся и обратился с заявлением в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего водителя такси, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. - Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений.

Подозреваемый, однако, отпираться не стал и сразу же признал свою вину. Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Согласно Уголовному кодексу РФ, за такой проступок водитель такси может отправиться за решетку на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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