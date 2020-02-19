В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную воду

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:17:45+03:00

Это необходимая мера в связи с выходом воды на поверхность в микрорайоне

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В Комсомольске -на- Амуре 20 февраля отключат холодное водоснабжение в микрорайоне «Западный». По предварительной информации, подачу ресурса ограничат на период с 10:00 до 16:00. Причина такого решения - выход воды на поверхность в микрорайоне. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Горожан убедительно просят не поддаваться панике. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. В управление ЖКХ администрации города и в МУП «Горводоканал» приносят извинения жителям микрорайона за доставленные неудобства. Как только работы закончатся, подачу ресурса возобновят в полном объеме.

Напомним, ранее из-за аварийных работ по ремонту сети холодного водоснабжения ограничивали движение автотранспорта на улице Партизанской в районе дома №48. Работы выполнили в кратчайшие сроки, подачу ресурса возобновили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU