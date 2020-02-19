2020-02-19T09:17:45+03:00
Недвижимость

В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную воду

Это необходимая мера в связи с выходом воды на поверхность в микрорайоне
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную водуВ микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную водуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Комсомольске -на- Амуре 20 февраля отключат холодное водоснабжение в микрорайоне «Западный». По предварительной информации, подачу ресурса ограничат на период с 10:00 до 16:00. Причина такого решения - выход воды на поверхность в микрорайоне. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Горожан убедительно просят не поддаваться панике. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. В управление ЖКХ администрации города и в МУП «Горводоканал» приносят извинения жителям микрорайона за доставленные неудобства. Как только работы закончатся, подачу ресурса возобновят в полном объеме.

Напомним, ранее из-за аварийных работ по ремонту сети холодного водоснабжения ограничивали движение автотранспорта на улице Партизанской в районе дома №48. Работы выполнили в кратчайшие сроки, подачу ресурса возобновили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице ЕАО пациентов обследовали без спецоборудования и приборов
Коронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в Китае
В Хабаровском крае увеличат посевные площади
Поисковики в Хабаровске поделились видео с места, где машины ушли под лед
В Забайкалье участников 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» встретил 94-летний ветеран
Хозяева квартир в Хабаровском крае массово запрещают заочные сделки с жильем
Молодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты
В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыск
В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную воду
В Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллеги
Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»
Социальных предпринимателей в Хабаровском крае внесут в реестр
Семь машин попали в одну аварию в центре Хабаровска
В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая
Каюры из Хабаровского края отличились на чемпионате России
В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока
В Еврейской автономии родители и журналисты сдадут ЕГЭ
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор