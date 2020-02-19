2020-02-19T09:15:54+03:00
Общество

В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыск

По предварительной информации, главу администрации задержали
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыскВ администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыскФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В администрации поселка Ванино Хабаровского края идут обыски. Сообщение об этом поступило в распоряжение редакции «КП»-Хабаровск» из информированных источников. Главу администрации задержали, по непроверенной информации, по подозрению в коррупции. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Александр Орлов отсутствует на рабочем месте. Об этом сообщили непосредственно в администрации поселка Ванино.

Согласно поступившим данным, следственная группа прибыла в администрацию рабочего поселка Ванино рано утром. Пока неизвестно, почему правоохранители нагрянули в гости к чиновникам. Однако в самой администрации уже подтвердили, что работа продолжается. У главы администрации Александра Орлова есть два заместителя, которые на данные момент работают в обычном режиме. Редакция «КП»-Хабаровск» следит за дальнейшим развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице ЕАО пациентов обследовали без спецоборудования и приборов
Коронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в Китае
В Хабаровском крае увеличат посевные площади
Поисковики в Хабаровске поделились видео с места, где машины ушли под лед
В Забайкалье участников 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» встретил 94-летний ветеран
Хозяева квартир в Хабаровском крае массово запрещают заочные сделки с жильем
Молодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты
В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыск
В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную воду
В Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллеги
Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»
Социальных предпринимателей в Хабаровском крае внесут в реестр
Семь машин попали в одну аварию в центре Хабаровска
В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая
Каюры из Хабаровского края отличились на чемпионате России
В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока
В Еврейской автономии родители и журналисты сдадут ЕГЭ
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор