В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыск

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:15:54+03:00

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В администрации поселка Ванино Хабаровского края идут обыски. Сообщение об этом поступило в распоряжение редакции «КП»-Хабаровск» из информированных источников. Главу администрации задержали, по непроверенной информации, по подозрению в коррупции. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Александр Орлов отсутствует на рабочем месте. Об этом сообщили непосредственно в администрации поселка Ванино.

Согласно поступившим данным, следственная группа прибыла в администрацию рабочего поселка Ванино рано утром. Пока неизвестно, почему правоохранители нагрянули в гости к чиновникам. Однако в самой администрации уже подтвердили, что работа продолжается. У главы администрации Александра Орлова есть два заместителя, которые на данные момент работают в обычном режиме. Редакция «КП»-Хабаровск» следит за дальнейшим развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU