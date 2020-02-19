Хозяева квартир в Хабаровском крае массово запрещают заочные сделки с жильем

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:15:56+03:00

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Владельцы квартир в Хабаровском крае все чаще обращаются в Росреестр с целью запретить заочные сделки с недвижимостью. Напомним, это запрет помогает обезопасить собственность от попыток мошенников завладеть ею.

- По последним данным, в 2019 году правом запретить сделки с недвижимостью воспользовались почти 5,2 тысячи жителей края. Владельцы подают заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации сделки с объектом без его личного участия. Если в их отсутствие сделку попытаются провернуть другие лица, в том числе и с нотариальной доверенностью, в ведомстве рассматривать документы не станут, - рассказали в краевом управлении Росреестра.

Напомним, запретить сделки без личного присутствия собственника можно в отношении любого объекта недвижимости. Если собственников несколько, то каждый из них сможет наложить ограничение на сделки только со своей долей.

Заявление можно подать через офис МФЦ, в электронном виде на сайте Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью. Услугу оказывают бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU