В Забайкалье участников 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» встретил 94-летний ветеран

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Военные, идущие из Хабаровска до Москвы на лыжах, добрались до села Бада в Забайкалье. Здесь бойцов приветствовали местные жители, представители муниципалитета и юнармейцы. Был среди встречающих и 94-летний Ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Красной Звезды сержант Сажин Василий Гаврилович.

В 1943 году 17-летнего юношу призвали в армию и распределили в школу снайперов, где Василий Гаврилович прошел курс подготовки. Затем его отправили на Ленинградский фронт. Молодой солдат защищал Кировский танковый завод, потом его направили в Выборг. Позже участвовал в форсировании реки Нарвы, освобождении Львова, Кракова, Котовицы, Польши, форсировал Одер. Дошел до Берлина.

- Торжественная часть встречи прошла на поселковой площади у памятного мемориала Победы. Бойцов традиционно угостили хлебом-солью. Позже местные жители смогли поговорить и пофотографироваться с «лыжниками Победы», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Большую часть маршрута до села Бада от железнодорожной станции «Гонгота» в Забайкалье военные прошли на лыжах и способом сцепки и крепления к снегоходам. Местами им приходилось идти пешком. Скоро военнослужащие пересекут границу Забайкалья и Республики Бурятия.

ИСТОЧНИК KP.RU