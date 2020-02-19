В Забайкалье участников 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» встретил 94-летний ветеран
Военные, идущие из Хабаровска до Москвы на лыжах, добрались до села Бада в Забайкалье. Здесь бойцов приветствовали местные жители, представители муниципалитета и юнармейцы. Был среди встречающих и 94-летний Ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Красной Звезды сержант Сажин Василий Гаврилович.
В 1943 году 17-летнего юношу призвали в армию и распределили в школу снайперов, где Василий Гаврилович прошел курс подготовки. Затем его отправили на Ленинградский фронт. Молодой солдат защищал Кировский танковый завод, потом его направили в Выборг. Позже участвовал в форсировании реки Нарвы, освобождении Львова, Кракова, Котовицы, Польши, форсировал Одер. Дошел до Берлина.
- Торжественная часть встречи прошла на поселковой площади у памятного мемориала Победы. Бойцов традиционно угостили хлебом-солью. Позже местные жители смогли поговорить и пофотографироваться с «лыжниками Победы», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Большую часть маршрута до села Бада от железнодорожной станции «Гонгота» в Забайкалье военные прошли на лыжах и способом сцепки и крепления к снегоходам. Местами им приходилось идти пешком. Скоро военнослужащие пересекут границу Забайкалья и Республики Бурятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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