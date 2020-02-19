В Хабаровском крае увеличат посевные площади

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:11:09+03:00

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В Хабаровском крае в 2020 году увеличат посевные площади на четыре тысячи гектаров. Ожидается, что общая территория для полевых работ составит 76,6 тысячи гектаров, что больше на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом.

- В планах на этот год увеличить более чем на тысячу гектаров площади под зерновые культуры. Также увеличат посевы овощебахчевых и сои, - сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. - В крае закупят недостающие семена, в том числе кукурузы, картофеля, овощебахчевых культур, зерновых и однолетних трав в Амурской, Иркутской и Тюменской областях, в Приморском крае. Продолжат закупать и минеральные удобрения.

Сельхозпредприятия в регионе уже начали готовиться к весенним полевым работам. Механизаторы приводят в порядок сельхозтехнику. На сегодняшний день большую часть тракторов, культиваторов, сеялок и плугов уже отремонтировали. Также в нынешнем году собираются закупить два трактора, зерноуборочный комбайн, дисковую борону и два автомобиля марки КАМАЗ.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей планируют потратить 187,3 миллиона рублей. Деньги понадобятся на покупку сельхозтехники, элитное семеноводство, расчистку новых земельных участков под пахоту и сельхозстрахование.

ИСТОЧНИК KP.RU