2020-02-19T11:55:21+03:00
Здоровье

Коронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в Китае

По последним данным, впервые в Поднебесной число выздоровевших от новой инфекции превысило число заболевших
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в КитаеКоронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в КитаеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровский край пришли хорошие новости из сопредельного государства. По последним данным, впервые с начала регистрации число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Так, в Поднебесной за последние сутки выявили одну тысячу 749 новых случаев коронавируса. Также зафиксировали одну тысячу 824 выздоровевших и выписанных из стационара пациентов. В целом в мире зарегистрировали около 75,2 тысячи случаев инфекции, вызванной коронавирусом, погибли чуть больше двух тысяч человек, вылечились почти 14,5 тысячи пациентов.

Отметим также, что два зарегистрированных на территории России случая заболевания закончились выздоровлением. В Хабаровском крае случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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