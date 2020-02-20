20 Февр. 2020 2020-02-20T02:16:32+03:00

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В Хабаровске сняли с карантина часть китайцев. Речь идет об иностранцах, которых на время поселили на базе на Воронеже. Всех обследованных отпустят, а помещения, где они вынуждены были квартировать, продезинфицируют.

- Сейчас решают вопрос по транспортировке китайцев, находящихся на карантине в поселке Некрасовка, на Воронеж, - прокомментировали в пресс- службе краевого правительства.

Напомним, в Некрасовку отвезли 30 китайцев, которые прибыли в Хабаровск через Москву 18 февраля. Иностранцы хотели добраться в Солнечный район, чтобы продолжить работу на местном предприятии, однако в их планы вмешались инспекторы Роспотребнадзора, которые «закрыли» приезжих на 14-дневный карантин. При этом жителей поселка заверили, что опасаться им нечего - при первичном осмотре санитарные врачи у приезжих никаких признаков заболевания не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU