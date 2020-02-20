2020-02-20T02:38:01+03:00
Общество

Первую подземную электроподстанцию установят в Хабаровске

Ноу-хау появится на территории будущего жилищного комплекса «Гупровского городка»
Александр ШТААЛЬ
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Первую подземную электроподстанцию установят в ХабаровскеПервую подземную электроподстанцию установят в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске собираются внедрить ноу- хау – установить первую подземную электроподстанцию. Она будет находиться на территории будущего жилищного комплекса «Гупровского городка». Предполагается, что этот объект заменить три обычные наземные подстанции, предусмотренные проектом.

- Строение будет представлять собой заглубленный не менее чем на шесть метров большой бетонный бункер, начиненный самым современным электрооборудованием. От этой подстанции через новейшие кабели большого сечения с изоляцией из сшитого полиэтилена можно будет без проблем запитать все дома и объекты, расположенные на территории жилого комплекса, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Аналогичные установки уже опробовали на Камчатке и Сахалине, на западе России их используют чаще. При этом стоимость одной подстанции не будет больше стоимости трех, которые хотели установить ранее. При этом за счет ноу-хау получится высвободить земельный участок. Обычная надземная подстанция занимает площадь в 46 квадратных метров, а ее санитарно охранная зона – еще дополнительно 16 «квадратов» от строения. В случае с подземной подстанцией, ее охранные площади будут составлять всего два квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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