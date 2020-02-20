Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ

20 Февр. 2020 2020-02-20T03:06:15+03:00

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К жителям Биробиджана обращаются с просьбой помочь в поисках захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Цель этой работы не просто найти могилы, но и систематизировать информацию о них. В первую очередь в «Специализированной похоронной служб» обращаются к родственникам и знакомым фронтовиков. Также рассчитывают на поддержку неравнодушных биробиджанцев.

- Если у вас есть сведения о местах, даты ухода из жизни ветеранов ВОВ, просим сообщить информацию по телефону 4-00-07. Также принимают информацию при личном обращении по адресу: улица Пионерская 46, МБУ «Специализированная похоронная служба», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работу проводят в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохранив информацию о фронтовиках, мы поддержим память о подвиге народа. Также полученную информацию о захоронениях объединят в одной базе данных, что поможет наладить работу контроля за состоянием могил.

ИСТОЧНИК KP.RU