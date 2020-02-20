2020-02-20T03:06:15+03:00
75 лет Великой Победы

Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ

За помощью обращаются в первую очередь к родственникам фронтовиков
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВБиробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

К жителям Биробиджана обращаются с просьбой помочь в поисках захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Цель этой работы не просто найти могилы, но и систематизировать информацию о них. В первую очередь в «Специализированной похоронной служб» обращаются к родственникам и знакомым фронтовиков. Также рассчитывают на поддержку неравнодушных биробиджанцев.

- Если у вас есть сведения о местах, даты ухода из жизни ветеранов ВОВ, просим сообщить информацию по телефону 4-00-07. Также принимают информацию при личном обращении по адресу: улица Пионерская 46, МБУ «Специализированная похоронная служба», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работу проводят в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сохранив информацию о фронтовиках, мы поддержим память о подвиге народа. Также полученную информацию о захоронениях объединят в одной базе данных, что поможет наладить работу контроля за состоянием могил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О гуляющем близ Хабаровска тигре рассказали в минприроды края
Девочки-подростки пострадали в аварии в Хабаровске
Башня с ледяным водопадом в ЕАО заинтересовала прокуроров
Школе в Хабаровске присвоили имя Героя России
Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ
Первую подземную электроподстанцию установят в Хабаровске
В Хабаровске сняли с карантина часть китайцев
В Комсомольске начали строить «Дорогу №1»
Погода в Хабаровске сегодня, 20 февраля 2020 года: днем до -5, немного ветрено
В больнице ЕАО пациентов обследовали без спецоборудования и приборов
Коронавирус не дошел до Хабаровского края и уже отступает в Китае
В Хабаровском крае увеличат посевные площади
Поисковики в Хабаровске поделились видео с места, где машины ушли под лед
В Забайкалье участников 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» встретил 94-летний ветеран
Хозяева квартир в Хабаровском крае массово запрещают заочные сделки с жильем
Молодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты
В администрации поселка Ванино Хабаровского края проводят обыск
В микрорайоне «Западный» в Комсомольске отключат холодную воду
В Хабаровском крае водитель такси силой отнял зарплату у бывшего коллеги
Спасатели в Хабаровске проведут «Праздник для настоящих мужчин»
Социальных предпринимателей в Хабаровском крае внесут в реестр
Семь машин попали в одну аварию в центре Хабаровска
В Хабаровске отправили на карантин 30 граждан Китая
Каюры из Хабаровского края отличились на чемпионате России
В Хабаровском крае издали учебник по истории Дальнего Востока
В Еврейской автономии родители и журналисты сдадут ЕГЭ
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый директор