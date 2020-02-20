20 Февр. 2020 2020-02-20T03:45:55+03:00

Школе в Хабаровске присвоили имя Героя России Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Школе №1 в поселке Березовка в Хабаровске присвоили звание Героя России Сергея Орлова. На торжественной церемонии по этому случают собрались не только ученики и педагоги учебного заведения, но и начальник УМВД России по Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец, заместитель начальника управления по работе с личным составом краевого правоохранительного ведомства полковник внутренней службы Александр Косихин.

- Бал на этом мероприятии и сын Героя – Максим Орлов. Сейчас он так же как отец в звании лейтенанта полиции, служит в одном из подразделений ГИБДД, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

О подвиге героя вспоминали также сослуживцы, ветераны спецназа, действующие сотрудники Росгвардии и представители ветеранских общественных организаций. Напомним, что оперуполномоченный оперативно-боевого отделения СОБР регионального управления по борьбе с оргпреступностью лейтенант милиции Сергей Орлов погиб 9 июля 1996 года.

Он был участником операции в чеченском селе Гехи. Его отряд попал в засаду, боролись бойцы за жизнь шесть часов. Девять из 15 получили тяжелые ранения. Сергей погиб при попытке вынести из огня тяжело раненного командира. Звания «Герой России» его удостоили посмертно.

К слову, в Хабаровске в честь героев Великой Отечественной войны назовут новые улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU