Башня с ледяным водопадом в ЕАО заинтересовала прокуроров

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:17:05+03:00

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В селе Валдгейм Биробиджанского района случилась неприятность – на водонапорной башне образовался ледяной водопад. Фотографии этого неприродного явления просочились в сеть, позже попали на глаза работникам прокуратуры. Сейчас по факту нарушения работы водонапорной башни, которую местные жители называют айсбергом имени Брусиловского в честь главы поселения, проводят проверку.

Местные жители называют башню айсбергом имени Брусиловского в честь главы поселенияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- На сегодняшний день уже установили, что на водонапорной башне нашлась неисправность в работе инженерного оборудования, а именно накопительной емкости. Объект находится в собственности Биробиджанского района и передан в безвозмездное пользование ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время проверки работники прокуратуры дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, отвечающих за содержание объекта. Данные опубликуют на официальном сайте прокуратуры Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU