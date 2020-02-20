2020-02-20T04:41:40+03:00
Происшествия

Девочки-подростки пострадали в аварии в Хабаровске

Происшествие случилось на улице Тихоокеанской
Александр ШТААЛЬ
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Девочки-подростки пострадали в аварии в ХабаровскеДевочки-подростки пострадали в аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие стуки, 19 февраля, на улице трехгорной столкнулись три машины. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Insight двигался по улице Тихоокеанской в сторону улицы Победы. В районе дома №2 на улице Руднева он выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Toyota Hiace. Первая иномарка от удара начала бесконтрольно двигаться и врезалась в автомобиль Toyota Allex.

- В результате аварии одна из девочек-подростков получила сотрясение мозга, У второй диагностировали ушиб грудной клетки, третья ударилась коленом и лицом, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии все три водителя были трезвы. У автолюбителя, управлявшего машиной Honda Insight стаж вождения с 2019 года, у двух других – с 1999 года.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не забывайте, что маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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