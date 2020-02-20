О якобы гуляющем близ Хабаровска тигре высказались в минприроды края

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:27:58+03:00

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В Хабаровске накануне случилась небольшая паника из-за сообщения о гуляющем близ краевой столице тигре. Поводом стало видео прогулки хищника, которое разместил один из пользователей соцсети. В подписи он указал, что зверя заметили в районе Ильинки. Однако в краевом министерстве природных ресурсов информацию о заходе хищника на территорию людей не подтвердили.

- С начала 2020 года на территории Хабаровского края зафиксировали девять конфликтных ситуаций с участием диких животных. В период с 13 по 20 февраля аналогичных случаев не было, - прокомментировали в ведомстве. - В министерстве не подтверждают информацию о появлении тигра близ Хабаровска, прошедшую 19 февраля в вечернем выпуске новостей на федеральном канале телевидения.

Жителям края напоминают, официальную информацию о конфликтных ситуациях публикуют на сайте министерства. Также местное население убедительно просят придерживаться рекомендаций по поведению при встрече человека с медведем и с тигром.

Напомним, ранее сообщалось, что в краевой столице бегают волки. Но и эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU