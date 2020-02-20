2020-02-20T05:55:46+03:00
Общество

Спасенного из пожара мужчину в Хабаровском крае привезли в больницу с ожогами

Возгорание случилось в однокомнатной квартире в Амурске
Александр ШТААЛЬ
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Спасенного из пожара мужчину Хабаровском крае привезли в больницу с ожогамиСпасенного из пожара мужчину Хабаровском крае привезли в больницу с ожогамиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Жильцам дома на Комсомольском проспекте в Амурске понадобилась помощь пожарных. Возгорание случилось в однокомнатной квартире. Когда огнеборцы попали внутрь помещения, то увидели, что горят домашние вещи, мебель и деревянная оконная рама.

- Также в помещении обнаружили мужчину, которого оперативно эвакуировали на улицу и передали врачам скорой помощи. У пострадавшего были обожжены руки, он надышался угарным газом. Мужчину доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар потушили, но прежде огонь успел повредить четыре квадратных метра помещения. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. В тушении пожара задействовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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