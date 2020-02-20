2020-02-20T08:02:38+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельков

Жертвами аферисток стали две пенсионерки
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельковВ Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельковФото: Олег ЗОЛОТО
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В Амурском районе две пенсионерки стали жертвами лжецелительниц. Одна из заявительниц рассказа, что случайно встретилась с двумя аферистками, которые предложили провести обряды для исцеления от недугов родственников. Для пущей убедительности они рассказали, что в случае отказа от процедуры пострадает ее сын.

- Пенсионерка отдала лжецелительницам все свои сбережения для «очищения». Деньги подозреваемые упаковывали в свертки, провели с ними некие действия и вернули пенсионерке. Они сказали, что открыть свертки нужно только через сутки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как оказалось, в свертках лежали не деньги, а гарантийный талон на товар из магазина, расположенного в городе Комсомольске-на-Амуре. Вторая пострадавшая рассказала примерно такую же историю. Правда, вместо денег она нашла в свертках остатки хлеба.

Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 850 тысяч рублей. Фигуранток уже задержали. Помог в этом тот самый гарантийный талон, который они оставили пенсионерке. Нашелся и водитель, который рассказал, что подвозил фигуранток, которые были ему знакомы. Позже выяснилось, что подельницы еще и сестры, одна из них уже была в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. В отношении женщин расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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