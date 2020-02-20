2020-02-20T08:01:31+03:00
Общество

Энергетики напоминают жителям Хабаровского края о сроках и способах передачи показаний за теплоснабжение и ГВС

Показания счетчиков необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяца
Евгения МОЛОТОВА
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Показания счетчиков необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяцаПоказания счетчиков необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяцаФото: Евгения МОЛОТОВА
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Специалисты Хабаровских тепловых сетей (СП АО «ДГК») напоминают потребителям о сроках и способах передачи показаний для корректного расчета платы за оказанные коммунальные услуги. Ежемесячно в период с 20 до 25 числа включительно жителям Хабаровского края необходимо снимать и оперативно передавать показания ИПУ за услуги ГВС и теплоснабжение.

Энергетики напоминают физическим лицам о способах передачи показаний ГВС и тепловой энергии:

1. На сайте ПАО «ДЭК» без регистрации на странице https://www.dvec.ru/khabsbyt/private_clients/pokazaniya/;

2. Через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте или мобильное приложение (инструкция представлена по ссылке:https://www.dvec.ru/khabsbyt/private_clients/pokazaniya/);

3. По телефону Единого информационного центра: 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный), либо через систему голосового распознавания по номеру: 8-800-100-3-777;

4. Через терминалы Сбербанка и в системе «Сбербанк онлайн»;

5. С помощью электронной почты по адресу, указанному в счете на оплату;

6. При личном посещении офисов ПАО «ДЭК» или по телефонам офисов (https://www.dvgk.ru/page/2300);

7. Через старшего по дому.

Жители Хабаровского края по всем вопросам, касающимся предоставления услуг теплоснабжения и ГВС и расчетам, могут обратиться по телефонам 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный), 8 (4212) 75-98-00.

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