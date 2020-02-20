20 Февр. 2020 2020-02-20T08:00:16+03:00

Спортсмены из Хабаровского края поедут в Швецию на Кубок мира по ориентированию ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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Спортсмены Хабаровского края готовятся к выступлению на Кубке мира по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в Швеции, а пока в их копилке достижений 14 медалей, завоеванных на чемпионате и первенстве России. Соревнования прошли в Московской области.

- В лыжной гонке классическим стилем с общего старта копилка сборной края пополнилась двумя золотыми медалями. Алена Трапезникова стала чемпионкой России, а Владислав Визнович победил на первенстве страны среди юношей в возрасте до 18 лет. «Серебро» в спринтерской гонке досталось Алене Трапезниковой, «бронза» на первенстве среди девушек до 21 года у Софьи Кузнецовой. Среди юношей до 15 лет «серебро» у Артура Плехова и «бронза» у Ильи Лебедева, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Кроме того, мужская сборная края завоевала «бронзу», а женская команда - «серебро». Среди серебряных призеров до 21 года в эстафете - Максим Жилин, Сергей Митяков, Николай Таран. Золотые медали в состязаниях на длинной дистанции достались Сергею Горланову и Владиславу Визновичу, серебряные - Артуру Плехову и Николаю Тарану и бронзовая - Софье Кузнецовой.

ИСТОЧНИК KP.RU