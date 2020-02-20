2020-02-20T07:58:55+03:00
75 лет Великой Победы

Совету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехнику

Компьютер, монитор и сканер им были нужны для подготовки и проведения массовых мероприятий
Александр ШТААЛЬ
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Совету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехникуСовету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехникуФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии в преддверии 75-летия Победы Совету ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов подарили оргтехнику. Компьютер, монитор и сканер им были нужны для подготовки и проведения массовых мероприятий.

- Отметим также, что глава региона вручил председателю организации Григорию Эстрину памятную медаль Всероссийской организации ветеранов войны и труда «За заслуги в ветеранском движении», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В регионе высоко ценят работу, которую проводят участники Совета ветеранов в области патриотического воспитания молодежи. При их поддержке в школах проводят «Уроки мужества», организуют встречи с участниками боевых действий и тружениками тыла. На встрече с представителями Совета ветеранов Ростислав Гольдштейн обсудил вопросы ЖКХ, формирования комфортной городской среды и подготовку к празднованию юбилея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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