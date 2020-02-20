2020-02-20T07:57:50+03:00
Политика

Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометании

Также экипажи Су-34 и Су-24м2 выполнили сложный пилотаж на малых и средних высотах
Александр ШТААЛЬ
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Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометанииНад Хабаровским краем военные тренировались в бомбометанииФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием экипажей бомбардировщиков Су-34 и Су-24м2. Авиаторы выполнили бомбометание на одном из полигонов в Хабаровском крае. Им надо было попасть по одиночным и групповым наземным целям.

- В рамках учебно- тренировочных полетов экипажи Су-34 и Су-24м2 выполнили сложный пилотаж на малых и средних высотах. Кроме того, бойцы выполнили полет в заданный район и приземлились на взлетно-посадочную полосу аэродрома, которая по легенде была условно повреждена, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Еще одним заданием было преодолеть зону воздушной обороны условного противника. Напомним, партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровском крае в конце 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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