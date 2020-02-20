Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометании
В Хабаровском крае прошли учения с участием экипажей бомбардировщиков Су-34 и Су-24м2. Авиаторы выполнили бомбометание на одном из полигонов в Хабаровском крае. Им надо было попасть по одиночным и групповым наземным целям.
- В рамках учебно- тренировочных полетов экипажи Су-34 и Су-24м2 выполнили сложный пилотаж на малых и средних высотах. Кроме того, бойцы выполнили полет в заданный район и приземлились на взлетно-посадочную полосу аэродрома, которая по легенде была условно повреждена, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Еще одним заданием было преодолеть зону воздушной обороны условного противника. Напомним, партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровском крае в конце 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU