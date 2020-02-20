В Краснофлотском районе Хабаровска ветеранам вручили юбилейные медали
В Краснофлотском районе Хабаровска прошли значимые мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества. Их организовали в зале заседаний администрации района с участием военнослужащих, кадетов школы имени Ф. Ф. Ушакова и ветеранов Великой Отечественной войны.
Сначала 26 ветеранам вручили юбилейные награды, поблагодарил их за проявленный героизм и самоотверженность. Напомним, медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» учредили к годовщине Победы указом президента России.
- Также благодарственные письма вручили военнослужащим морского отряда и батальона связи Росгвардии. Так отметили правоохранителей за значительный вклад в развитие военно-патриотического воспитания детей и молодежи, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.
Завершилась торжественная встреча вручением школьникам паспортов гражданина Российской Федерации. После этого перед гостями выступили детские коллективы, исполнившие песни военных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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