Пожарным в Хабаровском крае увеличат зарплаты

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:59:49+03:00

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Власти Хабаровского края озадачились тем, как поднять заработные платы пожарным. Об актуальности проблемы Сергей Фургал услышал от самих огнеборцев во время своего визита в Комсомольск-на-Амуре.

- Сотрудники противопожарной службы пожаловались на уровень зарплат. Сегодня он не соответствует уровню оплаты труда их коллег, работающих в федеральной службе. Так, в 2019 году средняя заработная плата к выдаче составила 36 тысяч рублей, а у пожарных МЧС России она выше. При этом мы выполняем одинаковую работу, несем равные риски, - рассказали представители трудового коллектива.

О своей стороны Сергей Фургал заявил, что вопрос надо решать. При этом в регионе рассчитывают, что изменения коснутся всех пожарных, работающих в краевой противопожарной службе. Реформу собираются провести в два этапа. Сначала оплату труда краевым огнеборцам увеличат на четыре процента.

ИСТОЧНИК KP.RU